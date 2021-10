Publicado em 07 Outubro 2021 por RUA FM

A XXIV Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem terá lugar no próximo dia 31 de outubro. A iniciativa é promovida pelo Clube Naval de Portimão em parceria com os Municípios de Silves, Lagoa e Portimão e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem, da Associação Regional de Canoagem do Algarve e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Esta prova de 12 km tem duas vertentes, uma de turismo náutico, com início às 9h00, e outra de competição, dirigida a Clubes e Associações, às 9h15. O ponto de partida da Subida Internacional do Rio Arade em Canoagem é a zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, terminando em Silves. As inscrições para a vertente de turismo náutico têm um custo associado de 5 euros, devendo ser efetuadas, até dia 27 de outubro, junto do Clube Naval de Portimão (tel.: 282 417 529 | email: geral@clubenavaldeportimao.pt).