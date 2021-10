Voltam à Feira de São Martinho os dias de animação para todos os gostos

Publicado em 21 Outubro 2021 por RUA FM

Evento secular regressará de 5 a 14 de novembro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão para a 358ª edição.

Após um ano de interregno devido à Covid-19, entre 5 e 14 de novembro Portimão volta a cumprir a tradição e festeja pela 358ª vez o São Martinho, com a feira que dá nome a este santo e que constitui o mais antigo evento popular que se realiza em Portimão, cuja origem remonta a 1662.

Neste polo incontornável de animação outonal do concelho, que decorrerá mais uma vez no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, não vão faltar as tradicionais castanhas assadas, as farturas, as pipocas, o pão com chouriço e outros petiscos tentadores nos bares e tasquinhas existentes no recinto, assim como os vários espaços de animação com jogos diversos, ‘carrinhos de choque’ e carrosséis, num certame que promete fazer as delícias de miúdos e graúdos.

A edição deste ano volta a contar com duas datas temáticas, a primeira das quais destinada a crianças e jovens (10 de novembro – Dia da Juventude), enquanto o encerramento da feira será consagrado às famílias (14 de novembro – Dia das Famílias). Em ambos os casos, nos espaços aderentes os frequentadores beneficiarão de preços especiais, com a garantia de muita animação.

Como também tem sido habitual, o Portimão Arena acolherá um conjunto de marcas automóveis, que mantêm uma aposta firme neste evento popular para expor e apresentar as suas viaturas, num modelo misto entre veículos novos e usados, os quais captam a atenção dos visitantes. Não serão esquecidos ainda os amantes das duas rodas, que poderão apreciar igualmente alguns modelos em exposição.

No primeiro dia, 5 de novembro, a Feira de São Martinho poderá ser visitada das 16h00 à 01h00, no dia 6 funcionará das 10h00 à 1h00, de 7 a 11 abre portas das 10h00 às 24h00 e nos dias 12 e 13 receberá visitantes das 10h00 à 01h00. No derradeiro dia, 14 de novembro, a feira abrirá das 10h00 às 24h00.