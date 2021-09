Universidade do Algarve ganha Prémio Nacional da “Mobilidade em Bicicleta”

Publicado em 20 Setembro 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve foi distinguida com o Prémio Nacional da “Mobilidade em Bicicleta” na 16ª edição desta iniciativa da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), cujos prémios vão ser entregues esta segunda-feira, às 16h00, no auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, em Telheiras, Lisboa.

A UAlg, que em 2020 lançou o projeto Eco Bike, de bicicletas partilhadas gratuitas, para uso da comunidade académica, foi uma das três galardoadas na categoria Instituições de Ensino, a par com o Colégio Luso (Grupo de Trabalho “Projeto Pedalar”) e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

O Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta” «busca reconhecer publicamente o contributo de entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições e facilidades em Portugal e/ou da divulgação de iniciativas fomentadoras do uso deste modo de transporte não motorizado», segundo a FPCUB.

Com o lançamento do Eco Bike, a Universidade do Algarve quis «aumentar significativamente a percentagem de alunos e funcionários a optarem por modos ligeiros de mobilidade, contribuindo assim para uma sociedade mais saudável e de baixo carbono», segundo revelou na altura a instituição algarvia.

A federação salienta ainda que «tem organizado e apoiado inúmeras iniciativas sobre a temática da utilização da bicicleta, com o objetivo de continuar a sensibilizar a opinião pública e os decisores políticos (governo e administrações central e local) para a necessidade de serem criadas cada vez mais condições seguras para a sua utilização em Portugal, como complemento aos transportes coletivos e ao andar a pé, em alternativa ao uso massivo do automóvel».

«A Federação mantém a sua disponibilidade para auxiliar as autarquias e os diversos ministérios e tutelas relacionadas com a promoção e uso da bicicleta (ambiente, transportes, mobilidade, saúde, energia, economia, desporto, juventude, cultura e turismo) a desenvolverem políticas e a implementarem medidas e soluções integradas que contribuam de forma efetiva para a utilização da bicicleta como uma mais valia para a mobilidade nas cidades, a exemplo de muitos países da Europa», acrescenta esta entidade.

Galardoados de 2021:

Autarquias e Freguesias

– Câmara Municipal de Barcelos

Instituições de Ensino

– UAlg – Universidade do Algarve

– Colégio Luso – Francês (Grupo de Trabalho “Projeto Pedalar”)

– IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Transporte

– Grupo de Trabalho da CP – Comboios de Portugal

Associações e Clubes

– Grupo Musical e Desportivo 9 de Abril de Trajouce – Secção de Cicloturismo

Inovação

– CycleAI

– Bam•bu Bicycles

Empresas

– Salva Biclas

Comunicação

– Filme “A Alma de um Ciclista” de Nuno Tavares

– Jornal de Notícias do Porto

– Revista digital “Lisboa para Pessoas”

Cidadania

– Paulo Sousa

– Afonso Gonçalves

– Sónia Ramalho