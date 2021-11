UAlg Online Careers Fair decorre nos dias 24 e 25 de novembro

Publicado em 19 Novembro 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) organizam, nos dias 24 e 25 de novembro, a UAlg Online Careers Fair. A partir de Portugal para toda a Europa, esta feira de emprego é gratuita e conta com a participação de mais de 67 empresas online e 13 de forma presencial, a recrutar em vários setores e áreas profissionais, e com a representação de serviços EURES de 6 países e alguns serviços de informação e aconselhamento.

A UAlg Online Careers Fair é dirigida a estudantes do ensino superior, profissionais qualificados, recém-graduados ou com experiência, que pretendam candidatar-se a um emprego/estágio/projeto de investigação, a nível nacional ou europeu e insere-se nas atividades do EURES Portugal.

A duas semanas do evento já se encontram disponíveis para candidatura 761 ofertas de emprego/estágio/investigação, e até a data da sua realização ainda ficarão disponíveis mais ofertas. No âmbito do aconselhamento sobre mobilidade, participarão, para além de Portugal, os serviços EURES da Alemanha, Bulgária, Luxemburgo, Malta e Polónia.

No dia 24 de novembro, quem procura emprego poderá assistir online ou presencialmente (no Hall do Grande Auditório do Campus de Gambelas da UAlg) a diversas apresentações de empresas e outros serviços de apoio à carreira profissional, em Portugal e na Europa. Todos os interessados poderão contactar com empregadores, especialistas do mercado de trabalho e serviços de apoio à mobilidade e candidatar-se a ofertas concretas de emprego/estágio, disponibilizadas não só pelas empresas participantes, mas também oriundas de outros países da União Europeia.

Já no dia 25 de novembro, as atividades realizar-se-ão apenas em formato online.

A candidatura já pode ser formalizada, sendo que os interessados também deverão carregar o Curriculum Vitae ou perfil de LinkedIn, de modo a possibilitar a participação online, responder a ofertas de emprego, marcar entrevistas, contactar via chat com os empregadores, organizações e países participantes e também para receber atualizações e sugestões para uma melhor preparação do evento.

Os interessados em participar já podem inscrever-se aqui e as empresas que pretendam integrar esta feira de emprego digital ainda poderão fazer a sua inscrição aqui.