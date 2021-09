UAlg no top 20 mundial em produção científica sobre Turismo Marinho e Costeiro

Publicado em 08 Setembro 2021 por RUA FM

Segundo o Journal of Coastal Research, que apresenta uma revisão sobre a produção científica a nível mundial em Turismo Marinho e Costeiro, a Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa a integrar o top 20 numa escala global, ocupando o 14º lugar.

Os resultados apresentados, através de uma análise bibliométrica, fornecem uma avaliação sistemática dos artigos científicos sobre o Turismo Marinho e Costeiro em todo o mundo, através de uma análise multidisciplinar na base de dados WoS (Web of Science). No total, 162 países contribuíram para este estudo.

Os Estados Unidos lideram com 1.011 artigos, representando 16,33% de todas as publicações. Portugal ocupa o 11º lugar do ranking com 315 artigos, o que equivale a 3,47% das publicações. Para os excelentes resultados alcançados pela UAlg, muito contribuiu o trabalho realizado pelas suas Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D), como o Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e o pólo do CiTUR (Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo). Para a Vice-Reitora para a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, estes resultados explicam-se pela sinergia que existe entre as UI&D da UAlg, nas áreas do turismo, ambiente e ciências do mar, que permite investigação transdisciplinar e permitirá o posterior desenvolvimento de pós-graduações em turismo marinho e costeiro na academia. A recente constituição do único Laboratório Colaborativo na área de Inovação em Turismo com sede no Algarve, o KIPT irá potenciará ainda mais a valorização do conhecimento e criação de emprego inovador na área.