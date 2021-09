UAlg disponibiliza mais 250 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

Publicado em 03 Setembro 2021 por RUA FM

Na sequência da elevada procura por parte dos estudantes, a Universidade do Algarve vai aumentar o número de vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, com um reforço de mais 250 vagas.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, candidataram-se à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) 63 878 estudantes para o ano letivo de 2021-2022, representando um aumento de 1203 candidatos face ao período homólogo de 2020, altura em que se candidataram 62.675 estudantes.

A UAlg, que já havia disponibilizado 1500 vagas, acrescenta 250 nos cursos com maior procura, para dar resposta ao elevado número de candidaturas verificado este ano. Situação similar ocorreu o ano passado, quando foram adicionadas 245 vagas às 1475 iniciais. Assim, a UAlg oferece para este ano letivo 1750 vagas, mais 30 do que em 2020/21.

Refira-se que no ano transato, a UAlg atingiu o número mais elevado de candidatos colocados na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior dos últimos 20 anos, com um crescimento de 29%, quase duas vezes superior à média nacional (15%).

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação – Artes, Comunicação e Património; Ciências Exatas e Naturais; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias -, disponibilizando 44 cursos de licenciatura e um mestrado integrado para o ano letivo de 2021/22. Recorde-se que o valor da propina na UAlg mantém-se nos 697,00 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.