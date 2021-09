UAlg disponibiliza cursos livres de línguas em regime a distância

Publicado em 17 Setembro 2021 por RUA FM

O Centro de Línguas da Universidade do Algarve tem inscrições abertas para os Cursos Livres de Línguas que vão iniciar no primeiro semestre.

Os cursos livres de Inglês, Francês e Alemão têm vários níveis de aprendizagem e são da responsabilidade da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, no Campus da Penha.

As aulas, de regime noturno, estão previstas iniciar a 11 de outubro e serão ministradas em ensino a distância, com exceção do curso Curso Livre de Alemão Básico 2 – A2.2 que funcionará em regime presencial.

Para participar nos cursos, é necessário ter acesso a ligação estável à Internet e um computador/portátil/tablet com som, microfone e câmara.

Consultar mais informações e inscrições aqui.