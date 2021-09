UAlg associa-se às comemorações do Dia Europeu das Línguas

Publicado em 20 Setembro 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve vai estar presente com um stand de divulgação na Feira das Línguas, que se realiza nos dias 24 e 25 de setembro, entre as 10h00 e as 18h00, no Jardim Manuel Bívar, em Faro.

Das várias atividades previstas destaca-se, no dia 25, às 17h00, a participação de Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg, como moderador da Tertúlia “Línguas e Inclusão”, um debate com vários convidados em que os assistentes também poderão participar para refletir sobre a importância das línguas na sociedade. Após o debate, será apresentado o livro “Terminologia e mediação linguística: métodos, práticas e atividades”, compilado por Manuel Célio Conceição e Maria Teresa Zanola (Università Cattolica del Sacro Cuore).

A Feira das Línguas terá vários stands informativos, com diversas atividades e passatempos, como por exemplo um passatempo sobre a Europa e as suas línguas, um «BookTinder» com oferta de livros, leitura de contos infantis, uma exposição bibliográfica em 37 línguas, entre outros.

Os visitantes podem ainda participar em miniconversas em diversas línguas à sua escolha, no espaço «SpeakConnecting», onde cada um terá a oportunidade de praticar as suas habilidades e compartilhar a sua cultura.

A iniciativa, inserida no Dia Europeu das Línguas, é de entrada gratuita.