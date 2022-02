Sustentabilidade abordada em Exposição em Loulé

Publicado em 31 Janeiro 2022 por RUA FM

6 projetos, 6 territórios, 6 artistas.

“Sustentar” é o nome da exposição coletiva de fotografia e vídeo que vai estar em exibição na Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, de 4 a 5 de abril.

Sustentar é uma plataforma colaborativa da Ci.CLO que promove o desenvolvimento de projetos fotográficos e videográficos com perspetivas artísticas sobre iniciativas experimentais na área da sustentabilidade. Da primeira edição resulta o olhar de seis artistas sobre seis iniciativas em Portugal que se definem como alternativas sustentáveis à nossa interação com o Planeta: POCITYF (Câmara Municipal de Évora), Núcleo Museológico do Sal (Câmara Municipal da Figueira da Foz), Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira (Câmara Municipal de Loulé), Transição Agroecológica (Câmara Municipal de Mértola), Setúbal Preserva Bairros do Grito do Povo e dos Pescadores (Câmara Municipal de Setúbal) e LIFE Montado-Adapt (EDIA).

A plataforma Sustentar proporcionou encontros entre curadores, artistas e especialistas para análise do trabalho em curso, bem como residências artísticas em cada território — espaços vitais e críticos para incubar novas práticas, examinar metodologias e desenvolver diálogos proativos.

Em Loulé, a série Geoparque de Nuno Barroso especula sobre os paradigmas do território do Geoparque Algarvensis através da exploração da multirrealidade em torno da agricultura, energia e atividade turística.

Elisa Azevedo, Evgenia Emets, Margarida Reis Pereira, Maria Oliveira, Nuno Barroso e Samuel Mountford são os artistas em destaque nesta exposição que tem curadoria de Krzysztof Candrowicz, Pablo Berástegui e Virgílio Ferreira.

A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e ao sábado, das 9h30 às 16h00. A inauguração está marcada para 4 de fevereiro, sexta-feira, pelas 18h00.