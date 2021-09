Silves associa-se às comemorações do Dia Internacional da Limpeza Costeira

Publicado em 13 Setembro 2021 por RUA FM

O Município de Silves irá dinamizar no próximo dia 18 de setembro, entre as 10h00 e as 12h30, na praia dos Pescadores, em Armação de Pêra, uma ação de limpeza costeira. A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional da Limpeza Costeira, promovida pela Fundação Oceano Azul em parceria com a autarquia, e conta com o apoio da Associação de Pescadores de Armação de Pêra e da Dive Spot. Poderão juntar-se a esta iniciativa todos os interessados.

A ação de limpeza a levar a efeito integra, não só, a limpeza de lixo marinho ao longo da costa mas, também, a limpeza subaquática do fundo do mar.

De referir que o Dia Internacional da Limpeza Costeira é uma efeméride criada pela organização Ocean Conservancy, com o objetivo de promover a proteção dos oceanos. É assinalado em mais de uma centena de países reunindo, anualmente, milhares de voluntários na limpeza costeira em todo o mundo.

O Município de Silves convida todos a participar nesta ação, pela proteção do ambiente e do oceano, neste território que está em processo de criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário / Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.