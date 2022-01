Serão de Contos na Biblioteca de Loulé com Cristina Taquelim

Publicado em 27 Janeiro 2022 por RUA FM

A 28 de janeiro, sexta-feira, pelas 21h00, a Biblioteca Municipal de Loulé recebe o serão de contos “Histórias que não lembram o diabo”, apresentado por Cristina Taquelim.

A contadora de histórias e mediadora de leitura Cristina Taquelim nasceu em Lagos, em 1964. Licenciada em Psicologia Educacional e bibliotecária, esta quase avó gosta de palavras, pessoas e bichos, também bichos de figo. Por isso imagina lugares onde em torno das palavras se celebram os dias e as horas: jardins, praças, largos, também bibliotecas. Dos contos sabe que os escuta cada vez melhor. Às vezes escreve. Ainda teme a morte. Recusa-se a viver sem estar espantada por existir.

Desenvolve desde 1995 atividade como narradora, tendo trabalhado com públicos de todas as idades e contextos, também os de exclusão social. Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Espanha, Argentina, México, Macau, são alguns dos países onde já partilhou as suas histórias, memórias e os autores que mais ama. Vive grata por fazer parte da história leitora de tantos.