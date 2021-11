Seminário discute “Dependência da insulina em contexto de viagem. Necessidades e desafios”

Publicado em 23 Novembro 2021 por RUA FM

No âmbito das comemorações dos 100 anos da descoberta da insulina, o Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs) da Universidade do Algarve organiza, no dia 24 de novembro, pelas 14h30, o seminário “Dependência da insulina em contexto de viagem. Necessidades e desafios”.

O seminário contará com a presença de dois “contadores de histórias”, Catarina Mendanha, autora do livro “Maria descobre a diabetes”, e João Leal, jornalista do Jornal do Algarve, que falarão sobre a sua experiência de vida com a diabetes.

Na temática “Medicina e Congéneres” participarão os especialistas Carlos Godinho, coordenador da Unidade de Diabetologia (Centro Hospitalar Universitário do Algarve) e Maria Moniz, nutricionista.

Na perspetiva do “Turismo” o seminário contará com a participação de Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve e vice-presidente da Associação de Turismo do Algarve, e Reinaldo Silhéu, diretor de Qualidade, Ambiente e Segurança, do Vila Galé, S.A.

O debate, que se realizará em formato online (via zoom), será moderado por Marta Duarte, jornalista da Agência Lusa.

Link de acesso ao Zoom:

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81676611163?pwd=Nk90YUp4QTFGM3VlMWtxS01ORzN2QT09Consultar programa aqui.