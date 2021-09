Semana do Idoso em Castro Marim

Publicado em 23 Setembro 2021 por RUA FM

Este ano a celebração do Dia Internacional do Idoso está repleta de atividades. Desde caminhadas, rastreios de saúde e até uma tarde de relaxamento no Spa salino. A meta é promover um envelhecimento ativo.

O Dia Internacional do Idoso celebra-se a 01 de outubro, mas este ano a Odiana, em parceria com o Município de Castro Marim, decidiu elevar a fasquia e celebrar a data durante uma semana, desde 27 de setembro até 01 de outubro. Os destinatários são os residentes com mais de 65 anos no concelho de Castro Marim.

Trata-se de mais uma iniciativa de proximidade do Projeto «CASTRO MARIM (COM) VIDA», que pretende promover a autonomia da população idosa, combater o isolamento geográfico, mas sobretudo quebrar a inibição e o isolamento social dos idosos (agravado pelas restrições pandémicas), com um conjunto diversificado de dinâmicas socioculturais.

O calendário da iniciativa começa no dia 27 com os «Retratos COM Vida», uma fotorreportagem itinerante nas localidades mais isoladas e com alguns «mimos» para os participantes. Dia 28, inicia com caminhada no recém inaugurado passadiço da praia de Altura. Quarta-feira, dia 29, é dedicado ao coração, com direito a rastreio cardiovascular e mais uma caminhada nas praias do concelho. Na quinta-feira, 30 de setembro, é dia de relaxamento com os seniores a usufruir de uma tarde no spa salino, com direito a ioga e banhos nas salinas. Dia 01 de Outubro, e em comemoração do Dia Internacional do Idoso, estão a ser feitos preparativos para o convívio de encerramento, onde se esperam muitas surpresas.

A salientar que a «Semana do Idoso» é uma atividade gratuita mas com inscrições obrigatórias através do telefone 281531 171. Lembramos que a lotação é limitada ao espaço existente e é obrigatório o uso de máscara

A iniciativa conta com a colaboração da Universidade do Algarve, nos rastreios cardiovasculares, e com a colaboração do projeto «Volta ao Monte», que através das caminhadas pretende atenuar a inatividade física e mental dos idosos.

Esta é uma atividade que se enquadra na atividade 6 «Sénior Ativo», do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», promovido pelo Município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu. Conheça o calendário em www.odiana.pt e para mais informação contacte através do telefone +351 281 531 171 ou de: clds4g.castromarim@odiana.pt