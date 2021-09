São Marcos da Serra é Palco do Concerto “Silves Outono Jazz”

Publicado em 17 Setembro 2021 por RUA FM

Terá lugar no próximo dia 18 de setembro, pelas 18h30, no Largo da Igreja, em S. Marcos da Serra, o evento Silves Outono Jazz. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com a Orquestra de Jazz do Algarve, tem entrada livre.

Este espetáculo, interpretado por Hugo Alves Acoustik Trio, reúne três músicos: Vasco Agostinho (guitarra), Luís Henrique (contrabaixo) e Hugo Alves (trompete), num formato conhecido, que deixa aberta a porta para um repertório mais “cool”, mas nem por isso menos original. O Largo da Igreja, em S. Marcos da Serra, terminará, assim, a tarde ao som de temas como Estate ou Almost Blue, num ambiente único que o local oferece.

O evento cumpre as orientações da DGS em matéria de espetáculos ao ar livre. A entrada no recinto é efetuada mediante voucher de entrada (entregue no local a partir das 17h00), estando limitada à ocupação de 50 lugares. Os telefones 282 440 800 e 282 440 850 e o endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt são os contactos do sector de Cultura do Município de Silves disponíveis para o fornecimento de informação adicional sobre o evento.