São Brás de Alportel avança com projeto social “Raízes”

Projeto integrado no Programa “Bairros Saudáveis” pretende ajudar a ganhar raízes e germinar futuro. Plano de atividades inclui o Mercado de Trocas cuja primeira edição em São Brás de Alportel está marcada para este domingo, dia 6.

A construção de projetos de vida e a integração social e profissional são objetivos do Projeto Raízes que está a ser implementado no território de São Brás de Alportel, tendo iniciado o seu trabalho com um dia aberto no Espaço Multiusos do Bairro Social João Rosa Beatriz.

Trata-se de um projeto integrado no Programa Bairros Saudáveis promovido, em parceria pela Freguesia e pelo Município de São Brás de Alportel, sob coordenação da IPSS Local, Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. Juntam-se à parceria, o Núcleo local do Exército de Salvação e a Associação In Loco, num projeto que pretende envolver a comunidade.

Promover o desenvolvimento das competências dos participantes, apoiando-os na construção do seu projeto de vida e na sua integração social e profissional são metas que se pretendem alcançar com um trabalho de educação social e motivação a um processo de conhecimento e utilização de recursos, individualmente e em grupo, capacitando-os para que se tornem agentes da sua própria mudança.

Pretende-se assim que os participantes ganhem raízes e ferramentas para poderem criar o seu rumo. Esta missão é prosseguida em seis atividades, nomeadamente: GPS – Gerar Percursos de Sucesso; Contas à vida – Educação Financeira e Gestão Doméstica; Saber com Sabor – Promoção da Saúde e da qualidade de vida; Voz Ativa – Participação Cívica e Voluntariado; Horta Solidária – Da Terra para a mesa; e, Mercado das Trocas – Economia Social e Solidária.

O Mercado de Trocas é promovido em parceria com a Associação Mercado de Trocas. A sua primeira edição em São Brás de Alportel está marcada para este domingo de manhã, dia 6, no Centro de Artes e Ofícios. A iniciativa vai ter regularidade mensal.

O projeto é dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade /exclusão social por diferentes motivos, desde os baixos níveis de escolaridade a situações de trabalho precário ou desemprego, assim como baixa condição socioeconómica, a indefinição ou inexistência de projetos de vida ou ainda a baixa participação cívica/ vazio ocupacional.

No âmbito deste projeto estão a ser realizadas obras no espaço da antiga sede da Freguesia de São Brás de Alportel para constituir um espaço de apoio para a comunidade.