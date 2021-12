Publicado em 06 Dezembro 2021 por RUA FM

O Município de Silves volta a promover, entre 6 e 30 de dezembro, mais uma edição do ciclo de espetáculos “Santos da Casa”, a decorrer na Praça Al-Muthamid. A iniciativa, integrada na programação do evento Silves Alegria do Natal, visa apoiar os artistas locais. A entrada é livre.

The Search; Benvindo Barros; The Outsiders Algarve Band; Silk Road; 4Rock; Turma H; 5 Ex Band; «Dueto Jazz de Natal» com Matt Lester e Manuela Lopes; Fado com Manuel D’Avó, Ricardo Martins e Sara Gonçalves; The Foundation e Pecado Original são as estrelas deste Santos da Casa e que farão o público viajar por inúmeros estilos artísticos e musicais.

De referir que, apesar da entrada ser gratuita, a mesma está sujeita à apresentação de voucher, que poderá ser recolhido na entrada da tenda de animação até uma hora antes de cada espetáculo. Após receber o voucher, o espectador deverá dirigir-se ao seu lugar, não sendo permitida a circulação pelo recinto. Atendendo à limitação de lugares, a disponibilização de vouchers é limitada a 1 voucher por pessoa.

O Município de Silves informa que a realização do Silves Alegria do Natal e dos espetáculos a ele associados cumpre as normas e diretrizes da DGS, sensibilizando-se, no entanto, os participantes a cumprirem as recomendações da organização, assim como as regras básicas de uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento e etiqueta respiratória.

Toda a programação poderá ser descarregada no portal do Município de Silves em https://www.cm-silves.pt/pt/noticias/8244/santos-da-casa-regressam-a-silves.aspx.