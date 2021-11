Sagres inaugurou painel de arte urbana pela “Igualdade”

Publicado em 04 Novembro 2021 por RUA FM

As conselheiras para a Igualdade Rute Silva (presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo) e Marisa Azedo (diretora técnica da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo) e Maria Margarida Flores (diretora de Segurança Social do Centro Distrital de Faro) inauguraram, no passado dia 24 de outubro, o painel de arte urbana “Igualdade” na fachada poente do edifício do Lar de Sagres.

Neste mural da autoria de Jorge Pereira_no thanks, o artista plástico aborda a temática da Igualdade e da Não Discriminação através de um set de montagem cujas peças servirão para construir uma sociedade ideal, mais igualitária na sua diversidade humana. Na obra é ainda explorada uma série de figuras esquemáticas que remetem para a diversidade social e para o patrimonial do território concelhio de Vila do Bispo.

Inserida nas comemorações do Dia Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação, esta iniciativa promovida pela Câmara Municipal teve como objetivo, através da arte, sensibilizar e despertar, através da arte, consciências para a luta contra as desigualdades e discriminações, e para a obtenção de direitos, contribuindo para um mundo mais igualitário e inclusivo, em vertentes como o género, a sexualidade, as deficiências, entre tantas outras.