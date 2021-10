Ricardo Teodósio e José Teixeira levam Albuferia ao pódio do Campeonato de Ralis de Portugal

Publicado em 08 Outubro 2021 por RUA FM

No passado fim-de-semana, a dupla Ricardo Teodósio/ José Teixeira subiu ao pódio no “Rally Serras de Fafe e Felgueiras”, naquela que foi a sexta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, acumulando ainda um segundo lugar na Power Stage, que permite à dupla algarvia continuar na luta pelo título de Campeão Nacional.

Com as condições meteorológicas a mostrarem-se decisivas, a qualificação (disputada na sexta-feira) passou a ter um papel ainda mais determinante na escolha da ordem de partida. O albufeirense Ricardo Teodósio optou, por isso, por partir na 22.ª posição para a estrada. Na verdade, a escolha da ordem de partida pouca diferença acabou por demonstrar na prática, uma vez que as condições eram verdadeiramente difíceis e desafiantes, que levaram mesmo a problemas no radiador do Skoda Fabia Rally 2 EVO do piloto algarvio. “Foi um fim-de-semana quase para esquecer. Terminámos a prova com as temperaturas da água e óleo bem acima do que era desejável, fruto de um problema decorrido na última especial de sábado, onde a lama entrou para dentro do radiador, forçando-nos a trabalhos redobrados na última ligação para a assistência”, destaca Ricardo Teodósio antes de olhar para a prova pela positiva: “Saímos daqui com mais 19 pontos no Campeonato de Portugal de Ralis e chegamos ao Rali Vidreiro bem dentro da luta pelo título. Por isso resta-nos continuar a trabalhar e a acreditar”.

José Teixeira, por seu lado, assume que a prova não correu como havia pensado, mas reitera que a dupla prossegue “com muita vontade de vencer e é com esse espírito que vamos encarar o Rali Vidreiro”, prova que se realiza nos dias 15 e 16 de outubro, na Marinha Grande.

Refira-se que o Município de Albufeira tem vindo a apoiar anualmente a participação da dupla algarvia no Campeonato Portugal de Ralis.