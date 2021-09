RIAS recebe apoio do Fundo Ambiental para usar nas obras de requalificação do Centro

Publicado em 01 Setembro 2021 por RUA FM

O RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens recebeu um apoio do Fundo Ambiental para aplicar em recursos humanos e em obras de requalificação.

Com este financiamento, aquele Centro vai poder «assegurar alguns dos salários da equipa durante um ano e realizar obras de requalificação no valor de 43 mil euros», diz o RIAS em nota de imprensa.

Apesar de todos os anos realizarem melhorias nas suas instalações, «existem infraestruturas que precisam de intervenções maiores, e que, por sua vez, são mais dispendiosas».

As obras vão incluir «alterações estruturais de várias instalações, com vista a melhorar a segurança e bem-estar dos animais, assim como dos colaboradores do RIAS», explica a nota.

O Fundo Ambiental é um instrumento que financia entidades, atividades ou projetos que visem contribuir para a conservação da Natureza em todas as suas vertentes (alterações climáticas, recursos hídricos, resíduos e conservação da biodiversidade).

Este ano, foram abertas candidaturas para centros de recuperação de fauna selvagem em duas áreas, recursos humanos e obras de requalificação, tendo o RIAS conseguido apoio de ambos os concursos.