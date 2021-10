Quinta temporada de Jazz nas Adegas terá início a 16 de outubro

Publicado em 12 Outubro 2021 por RUA FM

Consolidando o evento como uma referência no panorama cultural do Algarve, a quinta edição do Jazz nas Adegas, terá início no próximo dia 16 de outubro e terminará a 26 de maio de 2022, num total de 24 sessões. Esta atividade, organizada pelo Município de Silves, conta com o apoio do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação de Barmen do Algarve.

A iniciativa pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz.

O público desfrutará de um concerto de jazz, de estilos diferentes, nos quais as sonoridades se adaptam aos distintos ambientes de requinte que cada produtor evidencia. A ambiência é projetada ao pormenor proporcionando ao público uma experiência carismática, perpetuando na sua vivência futura. No decorrer do evento serão servidas três provas de vinho do produtor anfitrião, acompanhadas com tapas confecionadas com produtos regionais.

A primeira sessão do Jazz nas Adegas, que contará com a atuação do grupo What Billie Whispered, está agendada para o dia 16 de outubro, pelas 18h00, na Casa da Cultura Árabe e Mediterrânica, em Silves.

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se já à venda os bilhetes do primeiro concerto com os What Billie Whispered na plataforma BOL em: https://cmsilves.bol.pt ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios. O evento destina-se a maiores de 18 anos.