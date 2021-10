Projetos premiados apresentaram à Comunidade geral São-brasense, a 1 de outubro, Dia Nacional da Água, as ações que decorrerão ao longo do presente ano letivo

Publicado em 07 Outubro 2021 por RUA FM

As escolas básicas de 1.º ciclo n.º 2 de São Brás de Alportel, Mesquita e Vilarinhos foram distinguidas com Menções Honrosas na 1ª edição do Concurso “Eficiência Hídrica”, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. – Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA – ARH Algarve), pelo trabalho que estão a fazer, em prol do uso eficiente e responsável de água.

Estas escolas são-brasenses apresentaram projetos de melhoria e otimização do uso da água, nomeadamente através da substituição de equipamentos como sejam, por exemplo, autoclismos de dupla descarga e torneiras temporizadas.

Sensibilizar e mobilizar as comunidades escolares do Algarve, em parceria com os seus municípios, para a necessidade de monitorizar o seu consumo da água, promovendo simultaneamente a implementação das melhores práticas para o seu uso eficiente é o principal objetivo deste concurso, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em parceria com a Agência para a Energia (ADENE), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a empresa Águas do Algarve, a Universidade do Algarve e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) – DSR Algarve.

Nesta primeira edição do concurso foram submetidas 33 candidaturas de escolas de todo o Algarve.

Cada uma das escolas são-brasenses que foram distinguidas com uma menção honrosa recebe um prémio de 1.500,00€ destinados à aplicação de medidas de reforço da eficiência hídrica das mesmas.

O Dia Nacional da Água ficou assim marcado em São Brás de Alportel pelo arranque dos projetos premiados no Concurso de Eficiência na Escola com uma apresentação, à comunidade escolar, de todas as ações que irão decorrer ao longo do presente ano letivo. Para além da substituição dos equipamentos existentes por outros mais eficientes o projeto inclui um plano de monitorização e alerta dos consumos da água, a implementar por professores, alunos e funcionários docentes e não docentes, e diversas ações de informação e sensibilização ambiental, tais como uma visita a uma ribeira e a uma barragem, onde começa a viagem do precioso líquido até às nossas torneiras.