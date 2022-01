Projeto “PorTiArtista” vai estimular os talentos musicais das crianças e jovens do Bairro da Cruz da Parteira

Publicado em 24 Janeiro 2022 por RUA FM

Já arrancou na Cruz da Parteira o inovador projeto “PorTiArtista” que vai dar voz às crianças e jovens deste bairro camarário e que surgiu da necessidade sentida em apostar nas suas aptidões e potencialidades musicais, criando condições para que este grupo socialmente desfavorecido possa alimentar os seus sonhos artísticos, ao mesmo tempo que previne comportamentos desviantes e estimula a participação cívica.

O projeto consiste na criação de um estúdio multimédia em espaço existente no Centro Comunitário da Cruz da Parteira e tem por principal objetivo encaminhar os pequenos destinatários para um espaço onde a criatividade poderá ser explorada e acompanhada, pelo fomento da escrita, da construção de conteúdos e do desenvolvimento de produções musicais e coreografias, em simultâneo com a redução das vulnerabilidades sociais existentes, a prevenção da delinquência juvenil do público-alvo e o estímulo à sua saúde mental e física.

O estúdio multimédia, neste momento em processo de instalação numa sala existente no Centro Comunitário, estará dotado de equipamentos informáticos, de produção de som e de imagem de vídeo e vai ter software apropriado para a produção de conteúdos, estando prevista a aprendizagem e ensino das ferramentas a utilizar pelos jovens, com introdução a tecnologias de informação e de comunicação.

Serão também dinamizados workshops para promoção das técnicas de dança e de expressão corporal, de modo a proporcionar conhecimentos especializados no âmbito da representação artística.

O projeto, que pretende ser uma mais-valia para os moradores, culminará com a criação de um hino para o Bairro da Cruz da Parteira e respetivo videoclip, num processo que visa envolver a comunidade e demonstrar como coabitam as várias culturas aí residentes, através da divulgação do seu contexto de vida e pela desmitificação de estereótipos.

Uma das primeiras atividades deste projeto foi a gravação de um vídeo criado pelas crianças e jovens da Cruz da Parteira com um tema de incentivo a Edmundo Inácio e João Leote, dois artistas portimonenses finalistas no concurso ” The Voice Portugal”, a transmitir pela RTP na noite de 6 de fevereiro e cujas votações estão a decorrer. O vídeo pode ser visto através da seguinte ligação: https://youtu.be/DGdIa6ntAMo