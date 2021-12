Projeto “Alojamento Local para Aves” verifica taxa de Nidificação em São Brás de Alportel

Publicado em 21 Dezembro 2021 por RUA FM

Fruto de um protocolo firmado entre Município de São Brás de Alportel e a associação Vita Nativa, foram instaladas 30 caixas-ninho para estimular a fixação de mais aves em meio urbano do concelho. A equipa responsável está novamente no terreno a verificar a taxa de nidificação.

A iniciativa integrada no projeto “Alojamento Local para Aves”, iniciativa vencedora do Orçamento Participativo Portugal 2018, visa promover a diversidade de avifauna em toda a região do Algarve e contempla a cedência e instalação de 2.000 caixas-ninho para pequenas espécies de aves, como os chapins, e para aves de rapina de média dimensão, como é o caso do peneireiro-vulgar, da coruja-das-torres e do mocho-galego.

Além do estímulo à fixação de mais aves, o projeto pretende ainda fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto da sociedade com as aves assim como sensibilizar para o papel importante que as aves desempenham no controlo de pragas biológicas, como é o caso da largarta-do-pinheiro.

Tendo presentes os benefícios para a comunidade, para o ambiente e para a preservação do património natural e da biodiversidade do concelho, o Município de São Brás de Alportel está empenhado na concretização deste projeto que já permitiu a instalação de caixas-ninho no Jardim da Verbena, em escolas do concelho, no Jardim Carrera Viegas e na Fonte Férrea.

O projeto e os seus objetivos não passaram desapercebidos ao executivo municipal que aderiu à iniciativa que está em plena sintonia com a Estratégia Municipal na área ambiental assim como um contributo para os objetivos traçados pela Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade para 2030 e está alinhado com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade para 2013 e com o Pacto Ecológico Europeu.

O “Alojamento Local para Aves” vai também ao encontro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, mais concretamente do objetivo n.º 15 que se debruça sobre a necessidade de proteger a vida terrestre, travar a perda de biodiversidade. Estratégias estas em que Portugal assumiu compromissos internacionais.

O projeto “Alojamento Local para as Aves” conta ainda com a participação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), representado pela Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.