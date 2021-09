Programa “Saúde em Movimento” de Lagos distinguido

Publicado em 29 Setembro 2021 por RUA FM

O programa “Município Amigo do Desporto” atribuiu o selo de certificação de qualidade ao programa lacobrigense “Saúde em Movimento” enquanto programa de atividade física sénior, uma forma de promover o envelhecimento ativo e saudável.

O programa “Saúde em Movimento” foi implementado pelo município de Lagos há cerca de 18 anos com o intuito de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos lacobrigenses. Dirigida a munícipes com idade superior a 40 anos, os seus objetivos passam também pela promoção de um estilo de vida mais saudável e ativo, assim como o desenvolvimento das aptidões físicas e metabólicas dos participantes, a par do seu bem-estar físico, psicológico e social. Ao longo desses anos, muitas têm sido as atividades e iniciativas promovidas, em especial junto da população sénior.

O programa “Município Amigo do Desporto” constitui uma rede de municípios portugueses com uma perspetiva de partilha de boas práticas, de benchmarking e de formação em relação aos seus modelos de intervenção nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo. Esta certificação atribuída ao programa “Saúde em Movimento” permitirá, entre outras vantagens, acesso a vídeos de aulas de outros municípios integrantes do programa, integração num grupo de intercâmbio entre programas de outros municípios, participação em encontros de seniores de âmbito turístico e de atividade física, acesso a um sistema de monitorização, índice de satisfação e oportunidades de melhoria e acesso a conteúdos sobre várias temáticas associadas à vida saudável.

A sessão formal de abertura da 19.ª edição do “Saúde em Movimento” (época 2021/2022) está agendada para o próximo dia 1 de outubro no auditório dos Paços do Concelho Séc. XXI.