Programa “BeYourself!” ensina jovens a contribuir para a sociedade

O Programa “BeYourself!” é um projeto totalmente em regime de voluntariado, dirigido a jovens dos 16 aos 25 anos, e terá inicio no dia 23 de Setembro, no Gabinete de Bairro, Rua José Rosário Silva, nº 56 r/c, em Faro.

Esta iniciativa pretende ir ao encontro das necessidades atuais dos jovens, onde o nosso contributo como adultos é providenciar os recursos externos, para que os mesmos possam fazer a transição para o início da fase adulta, de uma forma mais sustentada.

O Programa decorrerá durante 9 meses, de setembro 2021 a maio de 2022, com 1 encontro mensal, e acompanhamento por videochamada, tendo o intuito de se repetir ao longo dos anos e dar apoio aos jovens de forma a que se possa vir replicar para todo o país.

PROGRAMA

Acolhimento dos jovens e apresentação da equipa, oradores convidados e mentores (23 de setembro – 18h30)

Autoconhecimento – Eneagrama (9 de outubro – manhã)

Técnicas de Autocentramento (6 de novembro – manhã)

Treino emocional (4 de dezembro – manhã)

Gestão de Conflitos (15 de janeiro – manhã)

Tomada de Decisões e Projeto de Vida (12 de fevereiro – manhã)

Comunicação e Liderança Consciente (5 de março – manhã)

Relacionamentos Intra e Intergeracionais (9 de abril – manhã)

Empreendedorismo e Visão de Futuro (7 de maio – manhã)

Consciência Sistémica (28 de maio)

Em cada encontro o “BeYourself!” terá oradores convidados, cujo objetivo é partilhar os seus conhecimentos, aprendizagem, experiência e sabedoria de vida sob a vertente das várias temáticas propostas. Para além dos oradores convidados, também é oferecida a possibilidade de os jovens terem um mentor com a missão de os acompanhar durante o período em que decorre o mesmo.

Um dos objetivos deste Programa é estimular, de forma subtil e direta, a responsabilidade, o compromisso e a independência de cada jovem que se prepara para entrar na fase adulta. Assim, desde logo é solicitado a cada jovem, como condição, que contribua com 10 euros/mês, por forma ao valor total e de todos, no final do programa de 9 meses seja investido por eles, como grupo, exercitando o princípio do equilíbrio do dar e receber, onde todos beneficiam e o fluxo da vida assume um propósito maior e coletivo.

Os interessados podem inscrever-se no Instagram do BeYourself!, ou através do link https://forms.gle/9pxvdJvHxPWjws4GA