Praça Ferreira de Almeida em Faro vai ser requalificada

Publicado em 29 Outubro 2021 por RUA FM

Intervenção nesta emblemática praça localizada no centro da cidade, também conhecida como Largo da Palmeira, foi adjudicada por 476.549,75 euros.

Arrancam na próxima semana os trabalhos de requalificação da Praça Ferreira de Almeida e arruamentos contíguos. A empreitada de intervenção nesta emblemática Praça localizada no centro da cidade, também conhecida como Largo da Palmeira, foi adjudicada por 476.549,75 euros à empresa RolearOn e tem um prazo de execução de 210 dias.

Depois do Largo das Mouras Velhas, do Largo Pé da Cruz e do Largo de S. Pedro, o Município avança também para uma intervenção profunda de requalificação da Praça Ferreira de Almeida e ruas adjacentes (nomeadamente Rua 1.º de Maio, Rua Filipe Alistão, Rua José Estevão, Travessa Lethes e início da Rua Lethes), que vai tornar toda esta zona mais apelativa e funcional, privilegiando os peões e as suas condições de acessibilidade.

Refira-se que, no âmbito desta empreitada, vão registar-se alterações de trânsito nesta zona entre os próximos dias 2 de novembro e 30 de maio de 2022, nomeadamente o encerramento do trânsito automóvel no Largo Terreiro do Bispo; o encerramento do trânsito automóvel na rua Lethes, no troço compreendido entre o Largo Terreiro do Bispo e a rua Batista Lopes e ainda o encerramento do trânsito automóvel na travessa Lethes, no troço compreendido entre o Largo Terreiro do Bispo e rua Batista Lopes.

Na ocasião, o Município agradece a compreensão de todos pelos possíveis constrangimentos e incómodos ao longo do decurso dos trabalhos nesta zona nevrálgica da cidade e recomenda a máxima prudência na circulação e o cumprimento escrupuloso das indicações no local.