Portimão volta a associar-se à Semana Europeia do Desporto

Publicado em 21 Setembro 2021 por RUA FM

Entre 23 e 30 de setembro, o Município de Portimão assinala mais uma Semana Europeia do Desporto #BeActive, numa parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que se realiza no âmbito do Programa Desporto Para Todos.

A Semana Europeia do Desporto 2021 é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia e coordenada, em Portugal, pelo IPDJ com o objetivo de promover o desporto e, por inerência, a atividade física junto de todos os cidadãos.

Para esta semana dedicada ao desporto, o Município de Portimão preparou um conjunto de propostas com o objetivo de desafiar os munícipes a praticarem atividade física e desportiva, sensibilizando ao mesmo tempo todos os segmentos da população para a importância e vantagens de uma prática regular, em prol da sua saúde, contando com o apoio do movimento associativo local e dos Agrupamento de Escolas.

O programa arranca no dia 23 de setembro com aulas abertas a praticantes de todas as idades, que poderão experimentar hidroginástica nos Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande, bem como na Piscina Municipal de Portimão, além de pilates e yin yoga (Pavilhão Desportivo da Boavista) ou até dança jazz e zumba (Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão), atividades que decorrerão em diversos horários.

Do vasto programa, merece destaque o Dia Europeu do Desporto na Escola, que se comemora a 24 setembro, havendo inúmeras atividades desportivas destinadas à comunidade escolar com o objetivo de proporcionar o contato com diferentes modalidades, entre as quais surf na Praia da Rocha, (para turmas do 2º ciclo da Escola Básica José Sobral, da Mexilhoeira Grande), desportos de praia em Alvor (turmas da Escola Básica D. João II, a funcionar nesta vila), golfe e mini-ténis (turmas da Escola Básica e Secundária da Bemposta) e danças de salão latino americanas (turmas da Escola Básica José Sobral, assim como será feita junto das turmas das Escola Dom Martinho Castelo Branco e Escola Secundária António Poeta Aleixo, ambas de Portimão a oferta desportiva proporcionada pelo Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo.

Outro acontecimento marcado para este dia é a webinar “Como criar ambientes escolares fisicamente ativos?”, dividida nos painéis “Comunidade, famílias e escolas Ativas”, pelo professor Carlos Neto, e “Boas práticas no desenvolvimento de escolas ativas no Pré-escolar e no 1º CEB”, pelo Agrupamento de Escolas de Silves Sul e Agrupamento Fernando Namora – Amadora. A sessão decorrerá entre as 17h30 e as 20h30, e será transmitida em direto no Facebook do IPDJ e no Youtube do @CNAPEF.