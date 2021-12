Portimão vive “Um sonho de Natal” durante 37 dias repletos de fantasia para toda a família

Publicado em 29 Novembro 2021 por RUA FM

Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, a cidade de Portimão transformar-se-á numa autêntica Aldeia Natal, com a recriação de diversos núcleos de atração inspirados na época festiva, cruzando o universo natalício com momentos de fantasia dirigidos a toda a família.

Sob o mote “Portimão, Um Sonho de Natal”, serão proporcionados 37 dias de pura magia, com vivências únicas em vários locais emblemáticos do centro da cidade, nos quais o espírito natalício tocará especialmente o imaginário dos mais pequenos, com destaque para a Casa do Pai Natal, a Pista de Gelo, o Presépio em tamanho real, o Comboio de Natal ou as paradas cheias de cor e alegria, entre muitas outras sugestões.

Pai Natal chega a Portimão de enviada

No dia 1 de dezembro, por volta das 17h00, o Rio Arade servirá de pano de fundo para a abertura do programa festivo, quando o Pai Natal chegar ao cais de Portimão na enviada “Moira”, embarcação típica de pesca recentemente restaurada e museografada pelo Museu de Portimão, acompanhado com banda musical, Mãe Natal e duendes musicais.

Seguir-se-á desfile em parada da zona ribeirinha até ao Largo da Mó e regresso até à tenda situada na Praça da República, onde pelas 18h00 será realizado um espetáculo musical, precedido pelo momento protocolar da ligação das luzes natalícias em todo o concelho.

Cerca das 18h45, o Pai Natal e comitiva viajarão de comboio e a pé até à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde se localiza a Casa do Pai Natal, que será inaugurada às 19h00.

Pista de gelo, comboio de Natal, baloiços e muito mais

No que toca aos espaços públicos, e para além do habitual Presépio de grandes proporções que voltará a ocupar o Largo da Mó, uma Pista de Gelo com 200 m2 funcionará numa tenda instalada na Praça da República, a qual poderá ser utilizada todas as tardes, depois das 14h00 e até às 19h00, abrindo nos fins-de-semana entre as 11h00 e as 19h00, sempre com acesso livre.

Na mesma tenda vai decorrer muita animação diária, com momentos musicais, sessões de ilusionismo e rábulas teatrais, que normalmente começarão às 19h00, merecendo referência os espetáculos destinados à comunidade escolar durante a semana de 13 a 17 de dezembro, com início às 10h30.

Enquanto isso, os meninos e as meninas poderão visitar na Praça Manuel Teixeira Gomes a Casa do Pai Natal, das 11h00 às 19h00, aproveitando para escrever uma carta com os seus desejos para o sapatinho, que deverão colocar no respetivo marco do correio. No local estará disponível um fotógrafo para captar gratuitamente esses momentos mágicos, devendo as fotos ser levantadas logo depois no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Ao lado, no Jardim Francisco Bívar, serão colocados o Baloiços do Beijo e o Baloiço do Abraço, enquanto no topo das escadas de acesso ao Jardim 1º de Dezembro, em frente ao Teatro Municipal de Portimão, ficará um banco gigante, três atrações onde as famílias poderão captar imagens para mais tarde recordar.

Por sua vez, o Comboio de Natal será o meio de transporte ideal para conhecer de forma divertida todos os polos de animação existentes e fará diversas viagens diárias entre as praças da República e Manuel Teixeira Gomes, igualmente com entrada livre.

Paradas temáticas e desfiles do Pai Natal

Ao longo deste período, as paradas temáticas serão uma constante pelas principais ruas de Portimão, como acontecerá nos dias 4 (Circo Fantástico), 8 (Alice no País das Maravilhas), 11 (Parada dos Palhaços), 18 (Princesa do Gelo) e 24 de dezembro (Um Sonho de Natal), com muita música ao vivo e personagens alusivas ao imaginário infantojuvenil e ao universo circense.

De igual modo vai ser uma constante a presença do Pai Natal e seus duendes pelas principais ruas de Portimão, com desfiles diários entre as 10h00 e as 12h30 e das 15h00 às 17h00.

Entre 1 e 23 de dezembro haverá um Mercadinho de Natal no Jardim 1º de Dezembro, composto por casinhas de madeira destinadas a pequenos negócios de artesanato, novo design e produtos gourmet, tendo por denominador comum esta quadra festiva. Este espaço abrirá de segunda a sexta-feira entre as 17h00 e as 20h00, enquanto aos fins-de-semana e feriados poderá ser visitado das 15h00 às 20h00.

Também diversos equipamentos municipais prepararam uma programação especial para esta época, como são os casos da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, Quinta Pedagógica de Portimão e Casa Manuel Teixeira Gomes, havendo luzes decorativas em cerca de três dezenas de arruamentos por todo o concelho, incluindo Alvor e Mexilhoeira Grande.

Para ajudar ao clima de festa, nos dias 8 e 20 de dezembro a CMTV transmitirá em direto da tenda situada na Praça da República o popular programa “Manhã CM”, entre as 9h00 e as 11h00, com apresentação a cargo de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.

Em ambas as emissões será revelado ao país o sonho de Natal em Portimão, bem como outros motivos de interesse, com a presença de vários protagonistas do concelho, estando convidadas todas as pessoas a assistir ao vivo às emissões.

Todas as atividades de “Portimão, Um Sonho de Natal” têm entrada livre e respeitarão as normas sanitárias em vigor, nomeadamente o uso de máscara, o distanciamento social e a desinfeção de mãos, cabendo a organização à Câmara Municipal de Portimão, que conta com o patrocínio oficial dos Jogos Santa Casa e os media partners Correio da Manhã e CMTV.

A programação detalhada destes 37 dias cheios de motivos mágicos para miúdos e graúdos pode ser consultada desde já em: https://portimaosonhodenatal.pt/

“Alice no País das Maravilhas” e “Panda e os Caricas na ilha”

Em complemento, vão realizar-se dois grandes espetáculos dirigidos à pequenada e com ingresso pago, o primeiro dos quais, marcado para 11 de dezembro, Dia da Cidade, será o musical “Panda e Os Caricas na Ilha”, que terá lugar no Portimão Arena, com atuações às 11h00 e às 15h00.

Por fim, o espetáculo teatral “Alice no País das Maravilhas”, destinado a maiores de 3 anos, está agendado para as 16h00 de 18 de dezembro no TEMPO, devendo em ambos os casos os respetivos bilhetes ser adquiridos na bol.pt e nos locais habituais.