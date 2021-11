Portimão dá as boas vindas ao piloto Miguel Oliveira e a mais de 400 “motards”

Publicado em 03 Novembro 2021 por RUA FM

FanZone MO funciona na zona ribeirinha até ao próximo domingo, 7 de novembro.

Esta quarta-feira, 3 de novembro, Portimão dará as boas vindas ao piloto português Miguel Oliveira que, a partir das 17h00, chegará à cidade anfitriã do Grande Prémio do Algarve em MotoGP, escoltado por uma caravana de mais de 400 ‘motards’ oriundos de vários locais do país rumo à FanZone MO, situada na zona ribeirinha.

A viagem de Miguel Oliveira teve início cerca das 12h00 junto ao monumento do Cristo-Rei, em Almada, com chegada a Portimão prevista para as 17h00 pela chamada ‘ponte velha’, em direção à Rua Direita e passagem pelas Avenidas Zeca Afonso e Miguel Bombarda no sentido da zona ribeirinha até ao Clube Naval, num trajeto pelo centro da cidade que permitirá às pessoas saudarem Miguel Oliveira ao longo do percurso, manifestando todo o seu apoio ao piloto.

Chegado à FanZone MO, Miguel Oliveira será acolhido pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda de Gomes, que dará as boas-vindas aos ‘motards’, que por estes dias farão desta cidade a capital mundial do desporto motorizado.

Por volta das 19h00, um Dj convidado pela Red Bull será responsável pela animação musical que encerrará este primeiro dia da FanZone MO, que no dia 4 de novembro abrirá portas às 18h00, ao passo que nos dias 5 e 6 funcionará a partir das 12h00 e no dia da prova dia poderá ser frequentada logo a partir das 10h00, com a transmissão em direto da corrida às 13h00 no ecrã gigante colocado no palco da FanZone MO.

De entrada gratuita, haverá diariamente no palco do recinto animação musical a cargo do DJ residente, sempre a partir das 20h00, estando também incluído um espaço com ‘merchandising’ oficial do piloto e a presença das marcas oficiais que patrocinam Miguel Oliveira, além de uma área com petiscos e bebidas.

Para além da prova principal, todos os treinos serão transmitidos em direto na FanZone MO, que nestes dias será o espaço privilegiado para os fans de Miguel Oliveira que não tenham a possibilidade de se deslocar ao AIA para acompanhar todas as emoções do Grande Prémio de Moto GP e torcerem pelo piloto português.

A FanZone MO é uma organização do Moto Clube de Faro e do Miguel Oliveira Fan Club, com o patrocínio da MEO e o apoio do Município de Portimão.