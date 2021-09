Portimão assinala Dia Mundial do Turismo com atividades inclusivas

Publicado em 24 Setembro 2021 por RUA FM

Na próxima segunda-feira, dia 27 de setembro, Portimão assinala uma vez mais o Dia Mundial do Turismo, este ano sob o mote ‘Turismo para um Crescimento Inclusivo’.

A designação desta temática pela Organização Mundial do Turismo (OMT) enquadra-se no âmbito da atuação enquanto agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável e sustentável e do seu plano de orientações para o setor, no sentido de uma recuperação e crescimento inclusivos, visando garantir que todo o setor terá uma palavra a dizer no seu futuro – incluindo as comunidades locais e as minorias.

O programa, preparado em conjunto entre a Câmara Municipal e a Associação Turismo de Portimão, pretende promover a inclusão, a redução das desigualdades e a solidariedade social, integrando várias iniciativas inclusivas que vão mobilizar cerca de duas centenas de pessoas ligadas a associações, escolas e instituições de solidariedade social.

Nesse sentido, dão o seu contributo à programação da efeméride o Projeto Vela Solidária, a Associação Portuguesa de Perturbações de Desenvolvimento e Autismo – Algarve, os Centros Comunitários do Pontal, da Coca Maravilhas e da Aldeia das Sobreiras, o Instituto de Cultura de Portimão, associações de jovens como a DYPALL Network, os Agrupamentos de Escolas da Bemposta, Engenheiro Nuno Mergulhão e Manuel Teixeira Gomes, nomeadamente os alunos que frequentam o Ensino Especial, e também os utentes do projeto municipal Exercício & Saúde.

Passeios de barco

Durante a manhã de dia 27 de setembro, está previsto um passeio de barco pela costa, a bordo do catamaran “Ophelia”, direcionado a jovens que integraram as equipas de voluntariado municipal e aos utentes do Exercício e Saúde, em colaboração com a empresa Portitours e contando com o apoio da DYPALL Network, vocacionada para o voluntariado jovem.

Já os jovens com multideficiências, que frequentam o Ensino Especial, terão a oportunidade de fazer viagens de observação de golfinhos, experiência proporcionada em colaboração com a empresa Dolphin Seafaris.

“Burricada”, golfe e vela

Ainda direcionado aos alunos do Ensino Especial e aos utentes das instituições de solidariedade social, o programa inclusivo contempla uma “burricada” no BurroVille, com lanudos dóceis e afáveis, uma aula de iniciação ao golfe, no campo de prática do Alto Golf, e a prática das modalidades de vela e vela adaptada, em colaboração com as empresas BurroVille, Pestana Alto Golf e associação Vela solidária, respetivamente.

Em complemento a esta programação específica, os turistas que visitarem o Posto de Turismo de Portimão, entre as 9h30 e as 17h30, terão a oportunidade de participar em passatempos simbólicos e ações de boas-vindas.

Merece ainda referência o facto de o Museu de Portimão (das 10h00 às 18h00) e o Centro de Acolhimento e Interpretação de Alcalar (das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00) terem entrada livre neste Dia Mundial do Turismo.

Todas as iniciativas cumprirão as mediadas de contingência recomendadas pela Direção–Geral da Saúde, tendo sempre presente a segurança sanitária e o bem-estar dos participantes.

Crescimento turístico inclusivo

O Dia Mundial Do Turismo celebra-se, desde 1980, a 27 de setembro e pretende promover a tomada de consciência sobre o valor social, cultural, político e económico do setor e a contribuição desta atividade para serem alcançados objetivos de desenvolvimento sustentável.

A pandemia da Covid-19 teve um impacte social e económico bastante nefasto, tanto as economias desenvolvidas como naquelas em desenvolvimento, tendo este setor económico sido fortemente penalizado, embora possa contribuir para impulsionar a recuperação e o crescimento dos países mais afetados. Foi sob este enquadramento que a OMT designou o Dia Mundial do Turismo 2021 como um evento centrado na promoção e sensibilização da atividade turística enquanto catalisadora do crescimento inclusivo.