Plataforma Saúde em Diálogo apresenta Espaço Saúde 360º Algarve às farmácias algarvias

A Plataforma Saúde em Diálogo vai promover, no próximo dia 21 de setembro, uma sessão de apresentação do projeto Espaço Saúde 360º Algarve direcionada para as farmácias algarvias. Numa primeira fase, a sessão destina-se às farmácias dos concelhos de Faro, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

A sessão tem como principal objetivo desenvolver novas oportunidades de colaboração e parceria junto das farmácias regionais para chegar a mais idosos vulneráveis da região do Algarve, de forma a impulsionar a literacia em saúde e a qualidade de vida destes cidadãos.

«Uma das atividades previstas no plano estratégico do Espaço Saúde 360º Algarve passa por dinamizar a literacia na área do medicamento através de uma estreita articulação com as farmácias algarvias, aproveitando assim o seu potencial como espaços de promoção de literacia em saúde próximos da comunidade», afirma Maria do Rosário Zincke, Presidente da Direção da Plataforma Saúde em Diálogo.

A sessão de apresentação acontece no dia 21 de setembro, às 15h00, no Auditório do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). É aberta a todas as farmácias dos concelhos selecionados que pretendam conhecer o projeto e contribuir para uma maior qualidade de vida da população idosa do Algarve. A inscrição das farmácias de Faro, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira pode ser feita aqui ou através dos contactos: 213 400 659 e geral@plataformasaudeemdialogo.org.

Atualmente, o Espaço Saúde 360º Algarve conta já com 180 beneficiários, mas pretende atingir os 500 utentes num prazo de dois anos, através da ampliação de parcerias locais com municípios, freguesias, instituições particulares de solidariedade social, associações de doentes e outras entidades públicas e privadas na área social e da saúde.