Plano Nacional para a Juventude: auscultação dos/as jovens

Publicado em 27 Julho 2021 por RUA FM

O IPDJ está atualmente a preparar a auscultação a jovens, que irá contribuir para as medidas de intervenção que vierem a ser definidas para o novo Plano Nacional para a Juventude.

A Resolução do Conselho de Ministros nº 114-A/2018, de 4 de setembro de 2018, aprovou o Plano Nacional para a Juventude 2018-2021 (PNJ), coordenado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, enquanto instrumento político que visa:

• Promover a transversalidade das políticas de juventude;

• Reforçar a proteção especial dos direitos das pessoas jovens, conforme recomendado no nº1, do artigo 70.º, da Constituição da República Portuguesa.



O ano de 2021 é o último da primeira edição do PNJ, e também o ano de preparação da implementação da 2ª edição deste Plano.

Neste sentido, estão previstas várias iniciativas, nomeadamente:

– Aplicação de um questionário a jovens a nível nacional;

– Realização de cinco seminários, um por região, em formato World Café, tendo como destinatários estruturas associativas, técnicos de juventude, organismos com trabalho com jovens, nomeadamente em situação de risco e exclusão;

– Criação de um painel de jovens, a auscultar a nível nacional.

Porque a tua opinião conta, estamos a dar início a este processo de auscultação de jovens. Se consideras importante participar e dar o teu contributo, junta-te ao nosso painel de jovens, ajuda-nos a definir o que vão ser as medidas para a Juventude, em Portugal, nos próximos 4 anos.



Inscreve-te aqui, até às 18h00 do próximo dia 29 de julho.



O painel será constituído por 100 jovens, ou seja, 20 jovens por região (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), os quais participarão na sessão a realizar online na respetiva região. No Algarve será realizado no dia 30 de julho, entre as 14h00 e as 16h00.