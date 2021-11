Paulo Águas reeleito reitor da Universidade do Algarve

Publicado em 18 Novembro 2021 por RUA FM

Realizou-se hoje, dia 18 de novembro, a votação que levou à eleição do reitor da Universidade do Algarve, que culminou com a reeleição de Paulo Águas para um novo mandato, que se inicia em 2021 e termina em 2025.

Apresentaram-se a sufrágio dois candidatos: a Professora Doutora Maria Tereza Cartaxo Muniz e o Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas.

Segundo informação disponibilizada pelo Conselho Geral da Universidade do Algarve, presidido por Ana Maria Teodoro Jorge, após a votação final, obtiveram-se os seguintes resultados:

Número de votantes: 29

Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas – 20 votos

Professora Doutora Maria Tereza Cartaxo Muniz – 2 votos

Votos em branco – 7 votos

Como afirma Paulo Águas no seu plano de ação, a principal razão da sua recandidatura continua a ser a forte convicção de que poderá contribuir para uma crescente afirmação da instituição nos planos regional, nacional e internacional. “É isso que efetivamente me motiva, sabendo, hoje de uma forma bem mais sólida do que há quatro anos atrás, que o desempenho da Universidade do Algarve será sempre o resultado do nosso desempenho coletivo, tendo presente que são as nossas ações individuais que fazem a força e grandeza do coletivo”. A tomada de posse está agendada para o dia 15 de dezembro, dia em que também se comemora o 42º aniversário da Universidade do Algarve.