Pai Natal chega a Silves no dia 19 de Dezembro com Parada e Histórias Natalícias

Publicado em 15 Dezembro 2021 por RUA FM

Dia 19 de dezembro Silves irá receber uma visita muito especial: o Pai Natal. Este ilustre convidado chegará à Sé Catedral de Silves às 10h00, de onde partirá, com os seus ajudantes, em direção à Praça Al-Muthamid, enchendo as ruas do centro histórico de animação, música, alegria e algumas surpresas. A iniciativa integra a programação do Silves Alegria do Natal.

Da parte da tarde o Pai Natal irá convidar todos os meninos e meninas para ouvir histórias de Natal. Esta iniciativa terá duas sessões, uma às 15h00 e outra às 16h00, junto à casa do Pai Natal.

Neste dia, o nosso convidado especial ficará, ainda, disponível para tirar fotografias com todos os meninos e meninas que desejem ficar com o registo fotográfico da sua passagem por terras silvenses. Todos os pequenos munícipes poderão, ainda, aproveitar a oportunidade e depositar a sua carta ao Pai Natal no marco de correio natalício existente no espaço.

Recordamos que a Alegria do Natal conquistou a Praça Al-Muthamid local que, desde o dia 6 de dezembro, é passagem obrigatória pelas suas diversões (com uma mini roda gigante, um carrossel e um comboio), decoração e iluminação, mercadinho, animação e muita alegria.