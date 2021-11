“Operação Montanha Verde” no Campus da Gambelas

Publicado em 05 Novembro 2021 por RUA FM

A “Operação Montanha Verde” está de volta e com ela regressa um movimento de cidadania que tenta incentivar e reforçar as boas práticas ambientais. Desta forma, nas manhãs dos dias 21 e 22 de novembro, o Campus de Gambelas da Universidade do Algarve abrirá as portas e os braços para acolher voluntários de todas as idades para plantar cerca de 3500 árvores.

Embora 2020 tenha obrigado a uma paragem e 2021 não tenha permitido continuar a reforçar a “mancha verde” de vários concelhos algarvios, este regresso da “Operação Montanha Verde” voltará a mostrar que há iniciativas de envolvimento cívico, em prol da proteção coletiva dos valores naturais da a Região, que continuam a fazer sentido – pela sua urgência em contribuir para minorar as terríveis perdas que Portugal tem vindo a padecer (devido aos recorrentes incêndios, e não só).

Adicionalmente, é importante reforçar a mensagem de esperança e de espírito cooperativo dos Portugueses, ao mesmo tempo que se volta a sublinhar as urgências inerentes às alterações climáticas.

Este ano, ao Zoomarine associam-se a Universidade do Algarve (que já era parceira através do seu Grupo de Voluntariado, V+) e a Câmara Municipal de Faro. Entretanto, a “Operação Montanha Verde” voltará a contar com a cooperação da Região de Turismo do Algarve e da ALGAR SA (que oferece o composto NutriVerde).

As inscrições são grátis e estão abertas a todos os interessados (grupos escolares de estudantes com, idealmente, 10 ou mais anos de idade, famílias, grupos empresariais e de escoteiros, e, claro, discentes e docentes universitários, assim como colaboradores não-docentes, entre muitos outros), através de um portal dedicado ao tema: https://montanhaverde.zoomarine.pt

Através da inscrição prévia será possível melhor gerir o número de instrumentos necessários (luvas, pás, enxadas, etc.), e assegurar os seguros e certificados de presença de cada participante.

Os terrenos no Campus de Gambelas estarão preparados de antemão, pelo que a cada voluntário não se pedirá, além de roupa e calçado adequado, mais do que algum tempo (30 a 120 minutos) e ligeiro esforço físico, uma vez que as plantações decorrerão entre as 09h00 e as 12h30 em ambas as manhãs.

Entretanto, se “universidade” remete para os conceitos de Universal e de Transversal, o mesmo se poderá dizer de “ambiente”, “floresta” e “cidadania”. Por isso, o envolvimento de todos nós pode e deve ajudar a marcar a diferença, em prol de um futuro mais seguro, mais saudável, ambientalmente mais limpo e ainda mais justo e de um Algarve cada vez mais verde.