Olhão será uma das capitais mundiais da ecstatic dance de 24 a 27 de setembro

Publicado em 17 Setembro 2021 por RUA FM

Olhão acolhe, entre os dias 24 e 27 de setembro, o Ecstatic Dance Forest Gathering 2021 tornando-se, desta forma, uma das capitais mundiais da ecstatic dance (dança êxtase), já que o evento se realiza, em simultâneo, em vários locais do mundo. Durante quatro dias, a Quinta Bela Vista Retreat, perto da Praia dos Cavacos, será o palco para várias atividades relacionadas com a vida saudável e a atividade física, uma iniciativa que conta com o apoio do Município de Olhão.



A ecstatic dance ou dança êxtase é um movimento internacional onde se dança de forma livre, num espaço livre de álcool e outros aditivos, onde os participantes aumentam a sua energia através do movimento e entrega ao ritmo. É uma forma de dança em que as pessoas, sem a necessidade de seguir passos específicos, entregam-se ao ritmo e movem-se livremente à medida que a música as leva a várias partes do seu ser, ao transe e a uma sensação de êxtase.



Esta edição do Ecstatic Dance Forest Gathering trará a Olhão momentos de partilha inesquecíveis, entre eles um passeio pela Ria Formosa ou o concerto de encerramento com Helena Madeira. As danças da visão e da reconexão, a massagem de som, a biodanza ou trabalhar as emoções através da meditação são algumas das sugestões da organização para estes quatro dias diferentes, nos quais participam, entre outros, Esta Polyesta (Ecstatic Dance Netherlands), Rute Novais (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa/Sintra), Ronin (Ecstatic Dance Italia), Virgílio Beatriz (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa/Arrábida), Renée Lacroix (Ecstatic Dance UK), Mushina (Ecstatic Dance Portugal Sesimbra), Orka (Ecstatic Dance Portugal – Lisboa) e Sabino Soares (Ecstatic Dance Portugal – Algarve – organização).



A dança êxtase tem sido praticada ao longo da história por vários povos/ tribos em todo o mundo, sendo trazida aos tempos modernos por Gabrielle Roth, uma bailarina e coreógrafa que criou os 5 Rhythms e estudou os benefícios da dança livre, seguindo uma “onda” sonora que nos leva a vários ritmos internos. Esta dança é uma forma de

meditação ativa, que ajuda as pessoas a lidarem com o stress e a alcançar a serenidade.