Oficina de Roda de Oleiro em Lagoa

Publicado em 18 Outubro 2021 por RUA FM

A Escola de Artes de Lagoa – Mestre Fernando Rodrigues apresenta a Oficina de Roda de Oleiro (Formação intensiva) com o Formador Ricardo Lopes que se irá realizar de 25 a 29 de outubro em dois horários: Nível Iniciado entre as 10h00 e as 13h00 e Nível Avançado entre as 14h00 e as 17h00.

Será necessário efetuar a inscrição para escola.artes@cm-lagoa.pt onde deverão indicar o nome do participante, contactos, e indicar qual o nível que pretende frequentar. A participação é destinada a maiores de 16 anos e limitada às vagas existentes.

Sinopse: É de longa data conhecida a estreita relação da cidade de Lagoa com a Olaria.

Comprometida em manter a tradição em Lagoa, damos-lhe agora a oportunidade de praticar esta arte tradicional.

Ao longo de cinco sessões, de formação intensiva, poderá adquirir os conhecimentos fundamentais e as competências necessárias para usar a roda de oleiro.

Com o objetivo de dotar os/as participantes de uma base sólida comum, que lhes permita desenvolver um trabalho de autor, a oficina será orientada numa sequência de técnicas desde a conformação ao acabamento e decoração, encadeadas de modo progressivo e com complexidade crescente permitindo explorar a criatividade individual.

A Escola de Artes de Lagoa – Mestre Fernando Rodrigues tem sido uma referência no concelho de Lagoa e, na região, pelo trabalho que tem desenvolvido junto dos diferentes públicos na área das Artes Plásticas e Decorativas.

Para inscrições e/ou informações: escola.artes@cm-lagoa.pt