O regresso do Choque Frontal ao Vivo com Reflect, Bite The Blue Lemon, The Black Teddys e Gato Morto

Publicado em 01 Setembro 2021 por RUA FM

O Choque Frontal ao Vivo, regressa dia 15 de setembro ao TEMPO – Teatro Municipal de Portimão ao som do Hip-Hop/Rap, com “Reflect”. O jovem músico algarvio, a solo ou em parceria, já pisou alguns dos maiores palcos do país: MEO Sudoeste, Festival Iminente, Hard Club, Casa da Música, Festival MED, Festival da Sardinha, Fatacil, TEMPO, Teatro das Figuras, entre muitos outros. Em 2018 o seu tema “Barco de Papel“, foi distinguido com o Prémio Melhor Música Algarve 2018, pelo Choque Frontal ao Vivo. O Hip-Hop/Rap do “Reflect” não tem rótulos nem fronteiras. Vive de emoção que, não cabendo no Pedro, transborda em músicas que dá a conhecer ao mundo desde 2003.

No dia 13 de outubro, o Choque Frontal ao Vivo, recebe “Bite The Blue Lemon”. Esta banda algarvia que lançou o seu primeiro álbum em 2021, é uma junção eclética de gostos musicais e espíritos afins, entre o country e o rock.

A 17 de novembro, chega da banda Indie Rock formada em 2015 e influenciada pelo panorama rock e pop dos anos 60 aos anos 80, “The Black Teddys”. Em 2017 lançaram o seu primeiro EP chamado “Midnight Struggles”, a que se seguiu em 2018 o primeiro LP da banda “The Black Teddys”. Em 2019 a banda sagrou-se vencedora do concurso “Música JÁ” o que lhes permitiu pisar pela primeira vez o palco do Festival F e gravar o seu segundo EP “Star-Crossed Voyager”.

O ano de 2021, não encerra sem a estreia Mundial em palco, do novo projecto musical e pessoal de Elísio Donas, um dos elementos dos “Ornatos Violeta”.

Mais do que uma banda e sem pressas ou pressões externas, o “Gato Morto” é um coletivo artístico e uma forma de estar na vida e na arte. Partindo das suas músicas e canções e de um universo muito próprio, o “Gato Morto” é também um colectivo algo mutável, ao contar com participações, ao longo dos diferentes temas e etapas, de várias pessoas que foram encontrando ao longo dos anos e com elas estabelecendo relações de sentida amizade, empatia musical e pessoal, que vão desde músicos, técnicos e criadores, das mais variadas áreas de expressão artística e cultural.