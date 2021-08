O MÚSICA JA ESTÁ DE VOLTA EM FORÇA

Publicado em 02 Agosto 2021 por RUA FM

O Música JA – Concurso de Musica Moderna IPDJ | Algarve 2021, arranca com a 1ª eliminatória no próximo dia 6 de agosto a partir das 21H30 no Teatro das Figuras, em Faro. Nesta eliminatória contaremos com a participação de 3 projetos musicais: Petr Gdsoon, Unforeseen e WTDPG ; dia 7 de agosto no Cine Teatro São Brás de Alportel com inicio às 21h30, irá realizar-se a 2ª eliminatória do Música JÁ em que se apresentam a concurso os projetos musicais Andreia Revêz, João Feliciano Bringui e Saída de Emergência.

Os projetos a concurso serão avaliados por um júri, tendo em conta a técnica instrumental, a performance em palco, assim como a originalidade e o conteúdo lírico, apurando quatro projetos que irão disputar a final no dia 12 de agosto, a partir das 21h30, em Lagoa, assinalando o Dia Internacional da Juventude.

Este ano, nas eliminatórias do Musica JA, teremos a participação especial do Galopim projeto de música convidado pelo IPDJ que nasceu em Faro em 2017 pela mão de João Tiago Neto na companhia de André de Oliveira e a final contará com a atuação de Catalina, o projeto vencedor da 2ª Edição do Música JÁ 2020.

O Música JA tem como objetivo principal promover e divulgar projetos musicais amadores de jovens residentes na região do Algarve e é uma iniciativa da Direção Regional do Algarve do IPDJ, produzido pela MENTECAPTA, com uma parceria da Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Lagoa, Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, a RUA fm-Rádio Universitária do Algarve, Associação Académica da Universidade do Algarve, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos e a FNAC Portugal.

Os prémios do Música JA vão desde a apresentação ao público em eventos de relevância organizados pelas autarquias parceiras, pela Associação Académica da Universidade do Algarve, realização de concertos na Associação Recreativa e Cultural de Musicos e numa loja FNAC, e também pela gravação de um EP, assim como a inclusão de um tema na programação diária da Rua FM.

O Musica JA também transmitido nas redes sociais dos Municípios de Faro, S. Brás e de Lagoa, assim como do Instituto Português do Desporto e Juventude.