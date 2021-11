O Município de Lagoa apresenta o Concerto de Natal Dell’Acqua

Publicado em 26 Novembro 2021 por RUA FM

Igreja Matriz de Lagoa recebe no próximo dia 12 de dezembro pelas 17h00, o Concerto de Natal Dell’Acqua com o Coral Ideias do Levante.

Este concerto é uma iniciativa da Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa em parceria com o Município de Lagoa e leva até à Igreja de Matriz de Lagoa a formação musical Dell’Acqua composta por Carla Pontes (Soprano), Grace Borgan (Flauta-transversal) e Cristiana Silva (Piano), às Dell’Acqua irá juntar-se o Corla Ideias do Levante que será dirigido por Maria Saramago.

Os músicos irão interpretar obras de William Kirkpatrick, James Murray, Carl Mueller, Franz Gruber, entre outros.

A entrada é gratuita mediante reserva de bilhetes através do Formulário de Reservas: reservas.ideiasdolevante.info ou através do número 282 380 053 (secretaria), número disponível de Segunda a Sexta, das 09:30 às 12:30 e das 14:30 às 17:30 e ainda através do número 965 017 845 (produção), número disponível no dia do concerto (12 de Dezembro de 2021) a partir das 14:00 até às 17:00. O formulário estará disponível até às 23:00 do dia 11 de Dezembro de 2021