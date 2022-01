“O Mundo dos Porquês” sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório a 16 de janeiro

Publicado em 10 Janeiro 2022 por RUA FM

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, a companhia TAFA – Teatro a Flor de Aldriz sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório (TMG), no próximo dia 16 de janeiro, pelas 15h00, com a peça de teatro infantil “O Mundo dos Porquês”. A entrada é livre, mas sujeita a apresentação de voucher (que poderá ser levantado uma hora antes do início do espetáculo).

A peça conta a história de Mia, uma menina que vive num lugar feito de imaginação, rodeada dos seus pensamentos, dúvidas e crenças, num mundo idealizado por si, recheado de conversas inquietantes, com os seus amigos imaginários.

Bruna Silva, Sónia Ribeiro, António Silva, Sandra Sousa e Bárbara Silva são os atores que fazem parte do elenco desta peça com texto e encenação de Telma Colaço.

Informações adicionais poderão ser recolhidas junto do sector de Cultura do Município de Silves, através do contacto telefónico 282440865 ou do endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt.

O evento cumpre as orientações da DGS.