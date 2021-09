O Humorfest está de regresso a Lagoa para a edição de 2021

Publicado em 24 Setembro 2021 por RUA FM

No dia 02 de outubro, pelas 21h30, o Auditório Carlos do Carmo em Lagoa, recebe o espetáculo “Vou Ficar” de Dário Guerreiro, o humorista algarvio que ficou conhecido como Môce Dum Cabréste.

VOU FICAR é o nome do segundo solo stand up comedy de Dário Guerreiro (Môce dum Cabréste). O pequeno algarvio revela-nos a razão de ainda não ter saído de casa da mãe, as consequências disso e uma enxurrada de desabafos viscerais e escatológicos, num espetáculo de humor com laivos de música mal amanhada, onde a sociedade é confrontada consigo mesma na conjuntura que deu aos jovens desta geração. Faremos os possíveis para que não haja nudez.

Os bilhetes custam €10 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021) e estarão, brevemente, à venda online na Ticketline e ainda na Worten, Fnac ou bilheteiras físicas do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

O Humorfest irá decorrer durante o mês de outubro e o restante cartaz será anunciado brevemente.