NOVA IMS e município de Lagos assinam protocolo dedicado à inovação e Smart Cities

Publicado em 27 Setembro 2021 por RUA FM

A NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, e o município de Lagos assinaram um protocolo de colaboração no âmbito das Cidades Inteligentes e do tratamento e gestão de dados, que se alarga também ao setor do Turismo.

Este acordo insere-se numa lógica de promoção da vertente de cidades e comunidades sustentáveis, onde se busca a sustentabilidade, inclusão, resiliência e segurança nas múltiplas dimensões da inteligência urbana, com enfoque especial na emergência climática, num conceito de economia circular. O sector do Turismo será um dos enfoques desta iniciativa, merecendo os dados por si gerados especial atenção.

O protocolo cobre a colaboração em trabalhos de formação avançada na área das Cidades e Regiões Inteligentes (Smart Cities & Regions), tais como Pós-Doutoramentos, Doutoramentos, Mestrados, Pós-Graduações, Projetos de Licenciatura e outros. Também implica a colaboração em Projetos de Investigação e Desenvolvimento, bem como em atividades de transferência de conhecimento nesta área e ações e eventos de divulgação e sensibilização, no âmbito da iniciativa NOVA Cidade, da Nova IMS.

Para Hugo Pereira, Presidente da Câmara de Lagos, “os municípios são estruturas chave no acompanhamento das cidades, nomeadamente por serem as entidades públicas mais próximas das populações, o que tem reflexo no planeamento urbanístico e social. Só mediante uma estreita colaboração entre o mundo universitário, os municípios e as comunidades intermunicipais podemos garantir uma evolução significativa dos vários contextos urbanos, sendo esta colaboração um objetivo estratégico para a garantia da competitividade do nosso município, num mundo que se digitaliza e promove a transição energética a passo acelerado”.

“É muito importante que os municípios pensem a sua estratégia, mas também é muito importante que olhem para diferentes escalas territoriais, como é que elas se podem articular de uma forma virtuosa para conseguirmos explorar o potencial da transformação digital e construir novas abordagens. A NOVA IMS é uma escola com responsabilidade e tradição no setor da Inovação & Desenvolvimento em Portugal, nomeadamente no espaço da gestão de informação, sistemas e tecnologias de informação, cabendo-lhe um papel relevante na criação de mais-valias, que promovam a consolidação de conhecimento teórico e prático na nossa sociedade. Isso é feito através da aplicação de tecnologias e abordagens analíticas, mas também importa imaginar a estratégia, envolver os cidadãos e construir um road map que nos permita chegar ao conceito de cidade inteligente e sustentável, e a C.M. de Lagos será um ótimo parceiro neste processo”, defende Miguel de Castro Neto, subdiretor da NOVA IMS e Coordenador da NOVA Cidade.

Ambas as entidades acreditam que a verdadeira inteligência urbana apenas acontece quando quem governa o território for capaz de estabelecer estratégias que conduzem à construção da cidade como plataforma, criando as condições necessárias e suficientes para, tirando partido da gestão da informação e da ciência dos dados alavancada no big data, alterar radicalmente o paradigma de planeamento e gestão das nossas cidades e vilas. Este acordo visa também manter o município de Lagos informado sobre os projetos, tecnologias e produtos que a NOVA IMS vier a desenvolver na área, procurando aprofundar uma parceria em áreas técnico-científicas no âmbito de atuação deste protocolo.