Noites F Convida para «concertos únicos» no Largo da Sé de Faro

Publicado em 17 Agosto 2021 por RUA FM

Abertura das noites fica a cargo de bandas do Southmusic.

Depois de um período de indecisão sobre a possibilidade de avançar com o evento, devido à situação pandémica, o Festival F vai mesmo ser assinalado, mas num formato diferente do do ano passado, quando os concertos decorreram três dias por semana, nos meses de Agosto e Setembro.

Em 2021, a aposta foi a de fazer o evento «nas datas que seriam as do Festival F. Serão três noites com concertos que nunca foram feitos, diferentes e exclusivos, sempre com o primeiro espetáculo da noite a cargo de um projeto do Southmusic», revelou Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro, ao Sul Informação.

O nome também mudou e as “Noites F” passam a chamar-se “Noites F Convida”. Porque todas as noites há aqui uma banda que convida outra para um concerto único».

Na primeira noite, dia 3, depois da abertura com a farense Yuka, Pedro Abrunhosa convida a Orquestra Clássica do Sul.

Já no dia 4, depois da atuação de Teresa Aleixo, é a Orquestra de Jazz do Algarve que convida Áurea, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Rita Redshoes.

Neste caso, «a Orquestra de Jazz do Algarve vai adaptar três canções de cada uma das cantoras, escolhidas por elas, dando-lhe uma roupagem mais jazzística», adianta Paulo Santos.

Por fim, na terceira e última noite, depois da abertura com o também farense Fernando Leal, os DAMA convidam Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Agir, Irma e Tainá, para encerrar as Noites F.

A lotação do recinto será «semelhante ao ano passado, com 960 lugares sentados», sendo que, por ser um evento ao ar livre e com lotação inferior a mil pessoas, não é necessário apresentar teste negativo à Covid-19 à entrada, ou certificado digital.

Os concertos realizam-se às 21h30, sendo que os bilhetes vão ser colocados à venda «ainda esta semana».