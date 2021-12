Noite Vermelha regressa a São Brás de Alportel

Publicado em 03 Dezembro 2021 por RUA FM

A quadra natalícia abre oficialmente em São Brás de Alportel, já este sábado, 4 de dezembro, com a tradicional Noite Vermelha que anima o Largo de São Sebastião e abre as portas do comércio local com tentadoras promoções.

A situação epidemiológica não permite a realização da Festa da Chegada do Pai Natal nos moldes habituais. Evitando a concentração de crianças e famílias, o Pai Natal vai desfilar pelas ruas comerciais da vila a partir das 15h00.

A Noite Vermelha, evento que marca a abertura do calendário natalício são-brasense, volta a levar ao Largo de São Sebastião um mercadinho de artesanato animado com as atuações dos The Bottles, do Clube do Museu, da Banda do Exército de Salvação e dos The New Orleans Jazz Band com Dixie King.

Concebida para dinamizar a economia local nesta quadra, a Noite Vermelha coloca na ribalta o comércio local e todas as suas propostas para as prendas de Natal.

As compras realizadas nos estabelecimentos aderentes permitem que os clientes se habilitem a um prémio global de 500 euros para compras no Mercado Municipal durante o ano de 2022! O sorteio está marcado para 7 de dezembro, pelas 10h30, no Cineteatro São Brás.

Mas os prémios não se esgotam aqui… desde 28 de novembro e até 6 de janeiro, ao comprar no comércio local está a habilitar-se ao sorteio semanal de 500€ em vales de compras que pode usar no comércio local, na restauração ou até no Mercado Municipal. Uma oferta da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que procura apoiar a economia local.

À semelhança de 2021, o catálogo de artesãos e produtores que habitualmente participam na Feira da Serra apresentam propostas para presentes originais e artesanais! O catálogo está disponível no site da Feira: https://www.feiradaserra2.cm-sbras.pt/.