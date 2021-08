Neemias Queta é o primeiro jogador português a ser selecionado para jogar na NBA

Publicado em 30 Julho 2021 por RUA FM

A madrugada desta sexta-feira trouxe um momento épico para o basquetebol nacional: Neemias Queta foi selecionado pelos Sacramento Kings para entrar na NBA e pode ser o primeiro jogador português a pisar os pavilhões da melhor liga do basquetebol do mundo.

A noite já ia longa quando Mark Tatum, comissário-adjunto da NBA, disse uma das frases mais esperadas pelos amantes portugueses de basquetebol: “com a 39.ª escolha, os Sacramento Kings selecionam Neemias Queta”. O Twitter “explodiu” e milhares vibraram madrugada dentro com a chegada do primeiro português na NBA.

Formado no Barreirense, Neemias Queta passou ainda pelo Benfica antes de chegar à Universidade de Utah State para começar o seu percurso no basquetebol universitário norte-americano. Depois de uma primeira época prometedora e de uma segunda em que foi fustigado por lesões, a época de 2020/21 foi a melhor da carreira do português, que terminou a temporada com média de ‘duplo duplo’ (14,9 pontos e 10,1 ressaltos), mais um recorde de 3,3 desarmes de lançamento, e se tornou um dos quatro finalistas ao prémio Naismith de melhor defensor do ano do basquetebol universitário (NCAA).