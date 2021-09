Música e Teatro no Dia Internacional da Pessoa Idosa em Loulé

Publicado em 23 Setembro 2021 por RUA FM

No dia 1 de outubro assinala-se o Dia Internacional da Pessoa Idosa e o Município de Loulé promove um programa de atividades recreativas direcionado à população sénior do concelho, no fim de semana seguinte.

Assim, nos dias 2 e 3 de outubro, pelas 15h00, o Cineteatro Louletano será palco de um momento musical que integrará atuações na área do fado mas contará também com a participação dos alunos do Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado. Haverá ainda animação teatral, com o grupo Ao Luar Teatro que leva à cena “Caminhos da Terra – A carroça da tradição oral”.

Os interessados em assistir a esta tarde de animação cultural terão de inscrever-se através do telefone 289400882, até ao próximo dia 28 de setembro. A Autarquia assegurará o transporte até ao Cineteatro.

O Dia Internacional do Idoso foi instituído em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa. O Município de Loulé associa-se anualmente a esta celebração, através da dinamização de iniciativas que pretendem proporcionar um dia diferente a pessoas idosas, com momentos de convívio, até porque algumas delas vivem sozinhas, em zonas isoladas do concelho.