Município de Silves lança projeto “Vem bater à minha porta” dirigido à comunidade sénior

Publicado em 02 Dezembro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Silves implementou através dos Polos de Educação ao Longo da Vida, o projeto “Vem bater à minha porta”. Esta iniciativa tem como objetivo estimular a memória e dar resposta ao isolamento da população mais idosa no concelho.

Trata-se de um novo projeto de animação comunitária, dinamizado através de visitas domiciliárias, onde será trabalhado o desgaste neurológico dos mais idosos, através de jogos com imagens de tempos livres, de animais de estimação, de memórias e de curiosidades, pondo assim, em funcionamento as capacidades intelectuais e de linguagem dos participantes.

Para irmos bater à sua porta, faça a inscrição, ou peça a um familiar para o fazer, através do Setor de Educação do Município de Silves, localizado na rua João de Deus, n.º 16 (ao lado da Junta de Freguesia de Silves), ou através do telefone 282 440 815 (dentro do período de funcionamento das 9h00 às 17h00).