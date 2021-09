Munícipio de Silves associa-se às comemorações do Dia Mundial do Turismo

Publicado em 23 Setembro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Silves assinala o Dia Mundial do Turismo, associando-se à Organização Mundial do Turismo, que dedica o dia 27 de setembro à reflexão sobre o tema “Turismo para um crescimento inclusivo”.

As comemorações terão início no Castelo de Silves, a partir das 10h30, com apontamentos musicais com os músicos Mauro Mestre, Jorge Alves e Rodrigo Maurício. Estes momentos de animação poderão, ainda, ser apreciados nas ruas do centro histórico a partir das 13h00, terminando na zona ribeirinha da cidade, por volta das 15h00.

O programa comemorativo culmina com um concerto de música jazz ao ar livre, às 18h30, na zona ribeirinha (próximo do mercado municipal temporário), onde atuará Hugo Alves Triletric Trio, projeto que parte dos sons do Hard Bop, para outros caminhos e sonoridades Funk, mais livres, reunindo o trompetista Hugo Alves, com Diogo Vida (órgão e pianos elétricos) e Maximiliano Llanos (bateria), num final de tarde de viagens por temas não só clássicos mas, também, originais, e em que o mote da união é o “elétrico” utilizado pelos músicos, numa simbiose eletroacústica.

Recordamos que, desde a sua criação, o Dia Mundial do Turismo visa consciencializar a comunidade internacional para a importância do turismo e seu valor social, cultural, político e económico, sublinhando o vasto potencial do sector do turismo como agente de mudança positiva nos países e comunidades de todo o mundo. Este ano em particular, e num momento em que a pandemia tem vindo a ter um enorme impacto na sociedade e na economia, a Organização Mundial do Turismo dedica este dia ao “Turismo para um crescimento inclusivo”, pretendendo orientar o sector para a necessidade de recuperação e crescimento inclusivos, por forma a garantir que todos os agentes da área tenham uma palavra a dizer no seu futuro, atendendo à sua importância e contributo para impulsionar a recuperação e o crescimento.