Munícipio de Silves associa-se à Semana Europeia da Mobilidade

Sob o lema “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável.”, decorre de 16 a 22 de setembro, a 20.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade, tendo o Município de Silves, através do seu Sector de Desporto, preparado um conjunto de iniciativas para assinalar esta efeméride.

Será uma semana com diversas atividades para todas as idades, em prol da sustentabilidade e da saúde, como: marcha e corrida, passeios de bicicleta e a pé, e aulas de pilates e yoga (estas duas últimas no âmbito no World Wellness Weekend). Neste conjunto de iniciativas, destaque, ainda, para o Dia Europeu Sem Carros – a 22 de setembro, convidando-se toda população a deixar o carro em casa ou num parque de estacionamento distante do seu local de trabalho, e a deslocar-se a pé, de bicicleta ou através de outro meio de transporte não poluente.

Encorajar os munícipes a apostar no bem-estar físico e mental, enquanto redescobrem as suas cidades, vilas e aldeias, respeitando o ambiente, e, simultaneamente, sensibilizar a população para a importância de andar a pé e de pensar na escolha do meio de transporte mais sustentável, como forma de cuidar do ambiente, da sua saúde e da dos outros são os principais objetivos da Semana Europeia da Mobilidade.

O telefone 282 440 270 e o email desporto@cm-silves.pt são os contactos do Setor de Desporto do Município da autarquia disponíveis para o esclarecimento e fornecimento de informações adicionais.

O programa de atividades poderá ser consultado na integra em https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/8001/de-16-a-22-de-setembro–municipio-de-silves-associa-se-a-semana-europeia-da-mobilidade.aspx